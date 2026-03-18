Real Madrid vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J29 de LaLiga

Uno de los duelos más esperados de LaLiga se vivirá en la jornada 29 cuando el Real Madrid reciba al Atlético de Madrid en el Derbi de Madrid.
Por su parte los de Diego Simeone son terceros con 57 puntos luego de su última victoria 1-0 ante el Getafe.
En el partido de la primera vuelta en el Metropolitano, los colchoneros ganaron 5-2, mientras que en el Supercopa de España los merengues los vencieron 2-1.
Fecha, hora, y dónde seguir Real Madrid vs Atlético de Madrid en LaLiga
Fecha: Domingo 22 de marzo
Hora: 3:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes