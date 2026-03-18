LaLiga Fútbol Internacional -  18 de marzo de 2026 - 09:47

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J29 de LaLiga

Uno de los duelos más esperados de LaLiga se vivirá en la jornada 29 cuando el Real Madrid reciba al Atlético de Madrid en el Derbi de Madrid.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Fecha

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J29 de LaLiga

Uno de los duelos más esperados de LaLiga se vivirá en la jornada 29 cuando el Real Madrid reciba al Atlético de Madrid en el Derbi de Madrid.

El equipo de Álvaro Arbeloa viene de clasificar a los 4tos de final tras dejar atrás al Manchester City. Hasta el momento en el campeonato local tienen 66 puntos y vienen de ganarle al Elche 4-1.

Por su parte los de Diego Simeone son terceros con 57 puntos luego de su última victoria 1-0 ante el Getafe.

En el partido de la primera vuelta en el Metropolitano, los colchoneros ganaron 5-2, mientras que en el Supercopa de España los merengues los vencieron 2-1.

Fecha, hora, y dónde seguir Real Madrid vs Atlético de Madrid en LaLiga

Fecha: Domingo 22 de marzo

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

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