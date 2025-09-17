Real Madrid vs Espanyol: Fecha, hora y dónde seguir J5 de LaLiga

El Real Madrid con pleno de victorias, recibe a un Espanyol que tiene un gran arranque en LaLiga, luego de sumar tres victorias y un empate.

Los blancos vienen de vencer 2-1 a la Real Sociedad con los goles de Kylian Mbappé y Arda Guler para sumar su cuarto triunfo con ocho goles a favor y dos y contra.

Por su parte el Espanyol viene de ganar 3-2 al Mallorca con los tantos de Pere Milla, Roberto Fernández y Kike García.

La temporada pasada el Real Madrid le ganó 4-1 como local pero en la jornada 22 el equipo catalán los venció 1-0.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs RCD Espanyol

Fecha: Sábado 20 de septiembre

Hora: 9:15 A.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través