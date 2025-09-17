Real Madrid vs Espanyol: Fecha, hora y dónde seguir J5 de LaLiga

El Real Madrid con pleno de victorias, recibe a un Espanyol que tiene un gran arranque en LaLiga, luego de sumar tres victorias y un empate.
Por su parte el Espanyol viene de ganar 3-2 al Mallorca con los tantos de Pere Milla, Roberto Fernández y Kike García.
La temporada pasada el Real Madrid le ganó 4-1 como local pero en la jornada 22 el equipo catalán los venció 1-0.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs RCD Espanyol
Fecha: Sábado 20 de septiembre
Hora: 9:15 A.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través