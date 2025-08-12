Real Madrid vs Osasuna: Fecha, hora y dónde seguir la jornada 1 de LaLiga

Real Madrid se estrena en LaLiga la próxima semana recibiendo al Osasuna luego de ganar 4-0 ante el WSG Tirol.

Los blancos con goles de Eder Militao, Rodrygo y doblete de Kylian Mbappé terminaron así su preparación para iniciar la nueva campaña.

Los dirigidos por Xabi Alonso se quedaron en semifinales del Mundial de Clubes tras caer ante el PSG por goleada.

Se medirán ante Osasuna que finalizó novena la pasada campaña quedando a un puesto de Europa.

La temporada pasada el equipo merengue ganó 4-0 en el primer partido y en el segundo igualaron 1-1.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Osasuna

Fecha: Martes 19 de agosto

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC