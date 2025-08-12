Real Madrid vs Osasuna: Fecha, hora y dónde seguir la jornada 1 de LaLiga

Real Madrid se estrena en LaLiga la próxima semana recibiendo al Osasuna luego de ganar 4-0 ante el WSG Tirol.
Los dirigidos por Xabi Alonso se quedaron en semifinales del Mundial de Clubes tras caer ante el PSG por goleada.
Se medirán ante Osasuna que finalizó novena la pasada campaña quedando a un puesto de Europa.
La temporada pasada el equipo merengue ganó 4-0 en el primer partido y en el segundo igualaron 1-1.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Osasuna
Fecha: Martes 19 de agosto
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC