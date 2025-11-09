Real Madrid: XI confirmado vs Rayo Vallecano en LaLiga

El onceno del Real Madrid afronta esta mañana (10:15 am) en el estadio de Vallecas el último partido antes de la fecha FIFA de noviembre. Los merengues lideran de LaLiga con 30 puntos en 11 fechas y buscarán sumar ante el Rayo Vallecano su quinta victoria consecutiva en LaLiga para mantener o ampliar su renta de puntos en la clasificación.
El DT Xabi Alonso no podrá contar para este duelo con los lesionados Carvajal, Rüdiger, Mastantuono y Tchouameni.
Alineación del Real Madrid vs Rayo Vallecano
Thibaut Courtois, Raúl Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras, Camavinga, Arda Güler, Fede Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.