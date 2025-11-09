LALIGA Fútbol Internacional -  9 de noviembre de 2025 - 09:24

Real Madrid: XI confirmado vs Rayo Vallecano en LaLiga

Repasa la alineación del Real Madrid para enfrentar al Rayo Vallecano en la jornada 12 LaLiga de España 2025-2026.

El onceno del Real Madrid afronta esta mañana (10:15 am) en el estadio de Vallecas el último partido antes de la fecha FIFA de noviembre. Los merengues lideran de LaLiga con 30 puntos en 11 fechas y buscarán sumar ante el Rayo Vallecano su quinta victoria consecutiva en LaLiga para mantener o ampliar su renta de puntos en la clasificación.

El conjunto merengue afronta una serie de cinco partidos seguidos fuera de casa, cuatro de Liga y uno de Champions, y no regresará al Bernabéu hasta el 7 de diciembre. Tras los compromisos internacionales, les tocará viajar a Elche en la 13ª jornada. Olympiacos, Girona y Athletic Club serán los otros rivales a los que visitará el Real Madrid.

El DT Xabi Alonso no podrá contar para este duelo con los lesionados Carvajal, Rüdiger, Mastantuono y Tchouameni.

Alineación del Real Madrid vs Rayo Vallecano

Thibaut Courtois, Raúl Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras, Camavinga, Arda Güler, Fede Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

