Real Oviedo vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J6 de LaLiga

El FC Barcelona buscará mantener el ritmo del Real Madrid en su visita al Real Oviedo, uno de los equipos recién ascendidos en LaLiga.
Por su parte el Oviedo está en el puesto 17 con tres unidades y viene de caer 1-0 en su visita al Elche.
El último enfrentamiento entre estos equipos fue en mayo del 2001 con un triunfo como visitante para el Real Oviedo.
Fecha, hora y dónde seguir Real Oviedo vs FC Barcelona
Fecha: Jueves 25 de septiembre
Hora: 2:30 P.M.
Lugar: Estadio Carlos Tartiere
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes