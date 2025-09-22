LaLiga Fútbol Internacional -  22 de septiembre de 2025 - 07:45

Real Oviedo vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J6 de LaLiga

El FC Barcelona buscará mantener el ritmo del Real Madrid en su visita al Real Oviedo, uno de los equipos recién ascendidos en LaLiga.

FC Barcelona

Los de Hansi Flick vencieron 3-0 al Getafe con doblete de Ferrán Torres y otro tanto de Dani Olmo para llegar a trece puntos en el torneo, a dos del Madrid.

Por su parte el Oviedo está en el puesto 17 con tres unidades y viene de caer 1-0 en su visita al Elche.

El último enfrentamiento entre estos equipos fue en mayo del 2001 con un triunfo como visitante para el Real Oviedo.

Fecha, hora y dónde seguir Real Oviedo vs FC Barcelona

Fecha: Jueves 25 de septiembre

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Estadio Carlos Tartiere

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

Doblete de Ferran Torres impulsó al FC Barcelona sobre el Getafe

Así fue la victoria del FC Barcelona sobre el Getafe en LaLiga

