Pedri y Marcus Rashford están de regreso con el FC Barcelona

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que el centrocampista Pedro González ' Pedri ' y el delantero Marcus Rahsford están "de vuelta" tras superar sus respectivas lesiones, y ha adelantado que el canario podría disputar "algunos minutos" contra el Levante este domingo en LaLiga EA Sports.

"Pedri es un jugador importante, un líder diferente debido a su calidad", ha valorado este sábado el preparador germano desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Flick ha comentado que el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que esta semana ha empezado a realizar parte de los entrenamientos con el grupo, ha dado "un paso de gigante" en su recuperación, pero no ha querido concretar cuándo estará disponible. "Esperemos que vuelva pronto, pero hay que ir paso a paso", ha añadido.

Hansi Flick le pide a sus jugadores tener hambre

Sobre la situación del equipo, que viene de perder contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0) y contra el Girona en LaLiga (2-1), el técnico del Barça ha expuesto que "ha ido bien tener dos días libres después dos derrotas sin jugar de la mejor manera".

"Los jugadores parecen más frescos. Es importante. Este domingo jugamos en casa y tenemos que ganar los tres puntos para recuperar la confianza. Es normal que cuando pierdes y no juegas bien, surjan algunas dudas. Hace dos días hablamos de forma muy honesta y abierta sobre ello, y hoy también. Puede ser la clave para los próximos partidos", ha desvelado.

De hecho, el entrenamiento de este sábado ha empezado con más de una hora de retraso debido a una charla entre el cuerpo técnico y la plantilla, sobre la que Flick ha dado algunos detalles: "Convencer a los jugadores es trabajo del cuerpo técnico y siento que están convencidos al cien por cien de lo que hacemos, del estilo que nos ha hecho ganar cuatro de cinco títulos posibles en un año y medio".