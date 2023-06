Rodrygo Goes reacciona al comunicado del Valencia

Rodrygo Goes tuvo que salir al paso para aclarar sus declaraciones sobre la situación de "racismo" que se vivió en LaLiga con Vinícius Jr.

"Mi máximo respeto a la afición y al Valencia C.F. Así como en la misma conferencia de prensa indiqué que España no es un país racista, me quise referir sólo a aquellas personas del estadio que tuvieron un mal comportamiento con Vini, en ningún momento a toda la afición", comentó Rodrygo Goes.