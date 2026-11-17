La selección de Venezuela cayó este martes en un partido amistoso ante Rusia (2-0) en el que los visitantes apenas tiraron a puerta durante los 90 minutos. De esta forma, la Vinotinto, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, suma ya cinco partidos sin ganar: tres derrotas y dos empates.

La estrella del encuentro disputado en el sur de Rusia fue Alexey Miranchuk, jugador del Atlanta estadounidense, autor de los dos goles de su equipo, anotados en el segundo tiempo.

El partido fue histórico por varios motivos. El primero porque era la primera vez que ambas selecciones se enfrentaban en un partido de fútbol. El segundo porque el duelo sirvió de homenaje a Nikita Simonián, la leyenda del fútbol ruso -fue campeón olímpico en 1956- que cumplió 100 años.

Como ocurriera en el partido disputado la pasada semana ante la selección vasca (1-0), los venezolanos saltaron al campo con dos jugadores que militan en el equipo español de la Real Sociedad: el defensa Jon Mikel Aramburu y el centrocampista Yangel Herrera. La única novedad fue la titularidad de Makound, que reemplazó a Quintero en el centro de la defensa.

Los venezolanos se limitaron a defender disciplinadamente durante casi toda la primera mitad, aunque Contreras apenas tuvo que emplearse a fondo, ya que los disparos de Miranchuk y sus compañeros salieron desviados o fueron despejados por los defensores.

Venezuela cayó ante Rusia

Sólo Segovia (Inter Miami) pudo sorprender a Safónov, guardameta del PSG, a la salida de un córner al final de la primera parte, aunque su disparo salió muy por encima del larguero. Sea como sea, los caribeños aguantaron las embestidas del combinado y eslavo y se fueron a los vestuarios con empate sin goles en el marcador.

La segunda parte arrancó con varias tarascadas entre jugadores de ambos equipos, que obligaron al árbitro a mostrar tres tarjetas amarillas. Igual que en los primero 45 minutos los locales insistían, pero el partido seguía trabado.

Sólo el talento podía romper la igualada. Miranchuk, un zurdo de gran técnica que milita en la MSL, recibió el balón en el área grande, avanzó y armó un disparo cruzado con su pierna mala que entró pegado al poste derecho defendido por Contreras. (min.59)

Los visitantes no dieron muestras de ser capaces de dar la vuelta al marcador. De hecho, Safónov apenas tuvo que emplearse a fondo. Estaba más cerca el segundo gol que el empate.