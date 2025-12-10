¡SE QUEDA! Aníbal Godoy seguirá vistiendo los colores del San Diego FC

El San Diego FC (SDFC) anunció las decisiones sobre su plantilla de fin de año tras la conclusión de la temporada 2025 de la MLS. SDFC cuenta actualmente con 26 jugadores bajo contrato para 2026, tras ejercer cinco opciones de jugador y rechazar dos para el próximo año.
Godoy de 35 años y con experiencia en clubes estadounidenses como San José Earthquakes y Nashville SC, llegó a la liga norteamericana en el 2015.
En la temporada 2025 Aníbal jugó un total de 33 partidos sumando liga, Leagues Cup y Playoffs, donde registró 1 gol y 2 asistencias.
PLANTILLA DEL SAN DIEGO FC (Al 10 de diciembre de 2025)
Porteros: Durán Ferree, CJ Dos Santos, Pablo Sisniega
Defensores: Luca Bombino, Leo Duru, Willy Kumado, Christopher McVey, Paddy McNair, Ian Pilcher, Andrés Reyes, Oscar Verhoeven
Centrocampistas: Alejandro Alvarado Jr., Heine Bruseth [cedido], Manu Duah, Aníbal Godoy, Pedro Soma, Jeppe Tverskov, Onni Valakari, David Vázquez
Delanteros: Tomás Ángel, Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen, Hirving “Chucky” Lozano, Alex Mighten, Amahl Pellegrino, Anisse Saidi