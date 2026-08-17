Sergio Busquets inicia su carrera en los banquillos como asistente en el Barcelona B

El excentrocampista del FC Barcelona Sergio Busquets se ha incorporado al Barça Atlètic como técnico asistente del equipo de trabajo de Juliano Belletti, según informó este lunes la entidad azulgrana.

De esta manera, Busquets regresa al club tres años después de poner punto final a su etapa como jugador del primer equipo, en el que estuvo quince temporadas; momento en el que emprendió una última aventura de dos años y medio en el Inter de Miami, en el que coincidió con los exbarcelonistas Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Javier Mascherano (este como técnico), y después se retiró.

Con 722 partidos con la camiseta azulgrana, Busquets es el tercer jugador con más participaciones de la historia del club. Eso, unido a sus 32 títulos (9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes), lo convierten en una de las grandes leyendas del Barça.

Ahora, el exinternacional español -con la Roja conquistó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012- vuelve a casa para aportar su experiencia y conocimientos futbolísticos en el filial azulgrana mientras completa el curso de entrenador.

FUENTE: EFE