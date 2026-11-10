Selección de Panamá: Manuel Morán cumplirá una promesa a su padre

A sus 29 años, Manuel Morán está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera futbolística. El extremo del CS Cartaginés de Costa Rica recibió su primera convocatoria a la selección de Panamá , dirigida por Thomas Christiansen, para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 frente a Curazao .

Sin embargo, detrás de esta oportunidad hay una historia que va mucho más allá del fútbol y que tiene un significado muy especial: una promesa que le hizo a su padre.

Emotivas palabras de Manuel Morán - Selección de Panamá

En unas emotivas declaraciones brindadas el lunes, Morán confesó que nunca había tenido una camiseta de la selección nacional, pues había tomado la decisión de esperar hasta recibir el llamado para poder vestirla.

"Yo nunca he tenido un suéter de la selección porque le prometí a mi papá que me la pondría cuando me llamaran. Entonces, se dio este llamado a mis 29 años y estoy contento con la oportunidad", expresó el futbolista.

Ahora, después de años de espera y trabajo, el jugador tendrá la oportunidad de cumplir aquella promesa que hizo en el pasado. Su primera convocatoria con Panamá no representa solamente un reconocimiento a su esfuerzo y trayectoria, sino también la posibilidad de cumplirle a su padre.