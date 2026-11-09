Selección de Panamá: "Es un sueño que tenía de niño", Manuel Morán

El extremo Manuel Morán habló este lunes previo al segundo entrenamiento de la Selección de Panamá , pensando en los partidos ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-27.

"Para tener minutos, debo aportar mi granito de arena. Soy el nuevo y debo captar la idea del profe para hacer las cosas bien y conseguir buenos resultados en estos dos partidos importantes", expresó el jugador de 29 años, que llegó a suelo patrio hoy en horas de la tarde.

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Los dirigidos por Thomas Christiansen entrenaron en la cancha de fútbol del Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes Luis "Matador" Tejada, ubicado en Juan Díaz.

"Es un sueño que tenía de niño. En este mes cumplo los 30 y estoy agradecido con Dios", añadió sobre la oportunidad de debutar en el onceno nacional.

La clave en el partido de ida entre Curazao y la Selección de Panamá

Morán sabe de la importancia de realizar un buen encuentro en la ida y buscar un gol como visitante en Willemstad, que les permita tomar ventaja en la serie.

"La clave es hacer las cosas bien, minimizar los errores y estar concentrados. Este grupo es sano y alegre, dos aspectos fundamentales para cumplir los objetivos".

Para finalizar, dijo que él tiene que adaptarse a lo que el profe diga y está dispuesto a jugar donde lo ponga.

Calendario de Panamá vs. Curazao en Liga de Naciones CONCACAF