Selección de Panamá: "Es un sueño que tenía de niño", Manuel Morán

El extremo Manuel Morán habló este lunes previo al segundo entrenamiento de la Selección de Panamá, pensando en los partidos ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-27.
Los dirigidos por Thomas Christiansen entrenaron en la cancha de fútbol del Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes Luis "Matador" Tejada, ubicado en Juan Díaz.
"Es un sueño que tenía de niño. En este mes cumplo los 30 y estoy agradecido con Dios", añadió sobre la oportunidad de debutar en el onceno nacional.
La clave en el partido de ida entre Curazao y la Selección de Panamá
Morán sabe de la importancia de realizar un buen encuentro en la ida y buscar un gol como visitante en Willemstad, que les permita tomar ventaja en la serie.
"La clave es hacer las cosas bien, minimizar los errores y estar concentrados. Este grupo es sano y alegre, dos aspectos fundamentales para cumplir los objetivos".
Para finalizar, dijo que él tiene que adaptarse a lo que el profe diga y está dispuesto a jugar donde lo ponga.
Calendario de Panamá vs. Curazao en Liga de Naciones CONCACAF
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12 de noviembre: Curazao vs. Panamá | Estadio Ergilio Hato | 7:30 p.m.
15 de noviembre: Panamá vs. Curazao | Estadio Rommel Fernández Gutiérrez | 6:00 p.m.