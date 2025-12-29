Sporting San Miguelito se pronuncia por el fichaje de Tomás Rodríguez al Saprissa

Tras el fin del capítulo del fichaje de Tomás Rodríguez al Saprissa, el Sporting San Miguelito se ha pronunciado para poner fin a rumores que existían alrededor del jugador.

Sporting San Miguelito informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a su afición que, una vez concluido el proceso relacionado con el jugador Tomás Rodríguez y tras el anuncio oficial de su contratación por parte del Deportivo Saprissa, se da por finalizado cualquier debate especulación que haya intentado distorsionar los hechos ocurridos durante dicho proceso.

El propio Deportivo Saprissa ha dejado constancia pública de que no existió manipulación, presión ni redireccionamiento indebido alguno en la decisión del jugador, lo cual coincide plenamente con la postura que el Sporting San Miguelito sostuvo desde el primer momento.

Ante los reiterados ataques mediáticos y señalamientos infundados recibidos por esta institución, el Sporting San Miguelito reafirma que actuó en todo momento con apego irrestricto a la ética, la transparencia y el respeto a los reglamentos nacionales e internacionales, priorizando siempre la voluntad y el bienestar profesional del futbolista

Es importante subrayar que la decisión final del jugador respondió exclusivamente a una determinación personal y familiar, tomada en libertad y sin interferencia alguna por parte del Sporting San Miguelito ni de terceros vinculados al club. Nuestra institución jamás ha condicionado, presionado o influido en las decisiones individuales de sus jugadores respecto a su futuro deportivo.

El Sporting San Miguelito rechaza categóricamente cualquier narrativa que pretenda atribuirle conductas impropias, manipuladoras o contrarias a los valores del fútbol profesional, reservándose el derecho de evaluar las acciones correspondientes ante las instancias competentes para la defensa de su reputación y buen nombre institucional.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo integral de nuestros jugadores, el respeto entre clubes de la región y la promoción de un fútbol transparente, responsable y alineado con los principios que históricamente han guiado a esta institución.