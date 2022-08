Sporting San Miguelito vs Malacateco: Fecha, hora y dónde ver en vivo

El Estadio Rommel Fernández será el lugar dónde se va a definir el equipo clasificado para los octavos de final de Liga Conacaf Scotiabank.

Los 'rojinegros' tendrán como novedad la participación del defensor Roberto Chen que no estuvo en el partido de ida por no estar inscrito, sin embargo se solucionó y el ex jugador de la selección de Panamá buscará aportar.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER EL DUELO ENTRE SPORTING SAN MIGUELITO VS MALACATECO EN LIGA CONCACAF

Fecha: Miércoles, 3 de agosto de 2022

Hora: 7:00 pm

Lugar: Estadio Rommel Fernández

Dónde ver: Ver en vivo por Star+