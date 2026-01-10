Supercopa de España: Posible alineación del FC Barcelona y el Real Madrid para la final

El FC Barcelona y el Real Madrid vuelven a medirse en una final de la Supercopa de España y será este domingo desde el King Abdullah Sports City a las 2:00 pm, por el primer titulo del año.

Los blaugranas llegan en un mejor momento desde la última vez que se enfrentaron, sin embargo en estos duelos nunca se sabe y cualquiera cosa podrá suceder por la gran rivalidad de los equipos.

