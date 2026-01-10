Supercopa de España: Posible alineación del FC Barcelona y el Real Madrid para la final

El FC Barcelona y el Real Madrid vuelven a medirse en una final de la Supercopa de España y será este domingo desde el King Abdullah Sports City a las 2:00 pm, por el primer titulo del año.
Los merengues tienen la buena noticia de haber recuperado a Kylian Mbappé luego de una lesión, pero tienen la duda de Rüdiger, Mendy y Trent.
Posible alineación del FC Barcelona vs Real Madrid en la Supercopa de España
FC Barcelona: Joan García, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí, Jules Koundé, Frenkie De Jong, Pedri, Fermín López, Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.
Real Madrid: Thibaut Courtois, Carreras, Raúl Asencio, Fede Valverde, Fran García, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo y Gonzalo.