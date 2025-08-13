Supercopa de Europa: El PSG gana en los penales al Tottenham y se corona campeón

El PSG hizo historia al conseguir su primera Supercopa de Europa tras ganarle en penales 4-3 al Tottenham , después de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario en el Bluenergy Stadium.

El gol llegó al minuto 39' a cargo de Micky van de Ven que en una buena suerte le llegó un rebote para mandarla al fondo y celebrar con su equipo el primer tanto del partido.

En la segunda mitad, el Tottenham amplió su ventaja al 48' con un gol de Cuti Romero en un cabezazo que se le complicó al arquero Lucas Chevalier.

El PSG despertó y sobre el 39' y Lee Kang In al 85' y descontó, en el último minuto de partido Ousmane Dembéle apareció para dar un gran pase a Goncalo Ramos que de cabeza empató el juego.

El PSG hace historia

El club parisino logró la histórica y consiguen por primera vez la Supercopa de Europa de la mano de Luis Enrique.

En los penales Vitinha no anotó y se complicaron pero el portero Lucas Chevalier atajó el disparo de Micky van de Ver y luego Mathys Tel falló su oportunidad.