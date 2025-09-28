Toluca vence al Mazatlán de Yoel Bárcenas y Pumas de Carrasquilla cae ante el América

El Toluca del técnico argentino Antonio Mohamed dio otra muestra de su poderío al imponerse 3-1 al Mazatlán de Yoel Bárcenas este sábado en la undécima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, un resultado que lo trepó a la punta a la espera de la salida del Cruz Azul.

Los Diablos Rojos, vigentes campeones, hilaron su quinta victoria seguida y saltaron el liderato con 25 puntos, a la espera de lo que pase el domingo en la visita del Cruz Azul, que tiene 24 unidades, al Tijuana (8°).

El mediocampista Héctor Herrera (25'), con un disparo desde fuera del área, veinte minutos antes de ser expulsado, marcó el 1-0 en el estadio Nemesio Diez, en Toluca.

El uruguayo Bruno Méndez (49') hizo el 2-0 con un remate de media vuelta en el área y el portugués Paulinho (88') sentenció el 3-0 con un penal.

Los Cañoneros (16°) se acercaron (90+2') con un tiro libre ejecutado por el colombiano Nicolás Benedetti.

A pesar del triunfo, Toluca no duerme como líder solitario, pues Monterrey (2°) también llegó a 25 puntos con su victoria por 1-0 sobre el Santos (13°) en el estadio BBVA, en Nuevo Léon.

Mazatlán y Pumas caen en la fecha 11

En el estadio de la Ciudad de los Deportes en Ciudad de México, el América (3°) llegó a 24 puntos al vencer 4-1 a los Pumas de Adalberto Carrasquilla (10°) que se quedó con 13 unidades.

Tras pelear un balón ante la defensa americanista, Jorge Ruvalcaba entró al área y en el mano a mano con el arquero Ángel Malagón definió el 1-0 para los felinos (34').

Las Águilas encontraron el 1-1 (55') cuando el colombiano Álvaro Angulo marcó en propia puerta al desviar un potente centro del francés Allain Saint-Maximin.

El colombiano José Zúñiga hizo el 2-1 americanista con un remate de cabeza (59').

Alejandro Zendejas le marcó dos veces al portero costarricense Keylor Navas: hizo el 3-1 con un toque bombeado desde la línea frontal del área (73') y rubricó el 4-1 de penal (83').