Toni Kroos: "Han sido 10 años inolvidables" REAL MADRID

Toni Kroos atendió a Real Madrid TV tras disputar su último partido en el Santiago Bernabéu. Después del emotivo homenaje que recibió, la leyenda madridista dijo: “No es fácil hablar, pero solo puedo decir gracias. A todo el madridismo, al club, a mis compañeros y al estadio, siempre me he sentido como en casa. No podría pedir más. Han sido 10 años inolvidables”.

@ToniKroos: "Han sido 10 años inolvidables".#RealMadridRealBetis pic.twitter.com/IamOnVf7qs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2024 "Vienes con una sensación diferente cuando sabes que es el último partido. Pero yo me he dicho que quería disfrutar y lo he hecho en estos 85 minutos, como siempre que he jugado aquí. Es tan especial... En los próximos años, cuando no lo tenga, lo voy a notar".

