UEFA Nations League: Bélgica le gana duelo a Italia

La selección de Bélgica superó por marcador de 2-0 a Italia en partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Estadio Olímpico de Roma.

Los belgas lograron abrir el marcador sobre el minuto 20' del partido con la anotación de Mika Godts, luego de una contra letal que terminó en el 1-0, dejando rivales en el camino.

Los "Red Devils" se fueron al descanso con ventaja ante los locales italianos, que buscaron reaccionar, pero sin poner números en el marcador.

Otra contra letal, otro gol belga en Nations League

El segundo llegó al minuto 69' del partido y de la misma manera que el primero, con una contra letal de Dodi Lukebakio, que definió de gran forma con su pierna izquierda.

Lukebakio tomó la pelota poco más atras de la mitad de la cancha y con velocidad llegó a borde de área para él mismo sacar el remate, que superó con claridad al arquero Gianluigi Donnarumma.

La "Azzurri" lo intentó de distintas formas, pero no fue suficiente y terminan cayendo duramente como locales en esta jornada de estreno en la Nations League.

FUENTE: EFE