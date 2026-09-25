El "Yoreme" Sergio Mendoza entra en reemplazo de Collazo para pleito titular ante Ricardo Sandoval FOTO: Sergioboxing y Golden Boy Promotions

El púgil mexicano Sergio Mendoza se enfrentará al campeón unificado de la categoría de peso mosca Ricardo Sandoval, en pleito el próximo 10 de octubre en velada de Golden Boy Promotions desde el Wintrust Arena de Chicago, como reemplazo del lesionado "Pupilo" Óscar Collazo.

Mendoza (27-1, 23 KOs), de 26 años de edad tendrá una nueva oportunidad por hacerse con los máximos honores, luego de que en abril del presente año 2026 perdiera su invicto en combate titular minimosca ante Thanongsak Simsri en la ciudad de Tokio.

El apodado como "Yoreme" será el encargado de retar al campeón después de que el puertorriqueño Oscar Collazo, previamente anunciado, se retirara del combate por una lesión en las costillas. Este será el pleito coestelar del evento, pactado a 12 asaltos, previo al choque principal de Golden Boy entre los peso ligero Floyd “Kid Austin” Schofield (19-0, 13 KOs) y “Prince” Lucas Bahdi (20-0, 15 KOs).

Por su parte, "El Niño" Sandoval (27-2, 18 KOs) realizará la primera defensa de sus títulos unificados AMB y CMB que tiene en su poder desde que en aquel 30 de julio del año 2025 le ganara cara a cara a Kenshiro Teraji en la ciudad de Yokohama.

El originario de Rialto, California de 27 años de edad ha mostrado su emoción de cara a su vuelta a las acciones en busca de seguir reinando en las 112 libras.

“Estoy muy emocionado de seguir peleando en Chicago y de tener la oportunidad de defender mis títulos por primera vez. He estado entrenando muy duro y estoy listo para ofrecer una gran actuación. Sé que los aficionados pueden esperar una pelea emocionante, y estoy deseando subir al ring y darles un espectáculo”, mencionó Sandoval.

Sergio Mendoza con la mira puesta el los títulos mundiales

El oriundo de Hermosillo, Sonora, México saltará al escenario por primera vez en los Estados Unidos, en un reto de gran calibre, pero con la mira puesta en los cetros dorados.

“Quiero agradecer a quienes hicieron posible esta pelea. Voy a darlo todo en el ring para convertirme en campeón mundial”, mencionó el zurdo "Yoreme".

La velada con Sandoval y Mendoza por los títulos mosca es promocionada por Golden Boy Promotions, Most Valuable Promotions (MVP) y será transmitida a través de la señal de DAZN Boxing.