Juegos Suramericanos 2026: Edwin Núñez consigue oro en surf- Bodyboard

El atleta panameño Edwin Núñez consiguió la medalla de oro en el surf- Bodyboard de los Juegos Suramericanos 2026 Santa Fe, con una actuación de alto nivel en la final.
Con este triunfo, Panamá iguala su mayor cosecha histórica de preseas doradas para una sola edición de Juegos Suramericanos (4 en Valencia 1994 y Santiago 2014).
Un gran camino de Edwin Núñez para llegar a la final en los Juegos Suramericanos 2026
En Ronda 3, Núñez terminó segundo en el heat con 11.53 puntos, pasando a la Ronda 4. En esta nueva instancia le ganó 13.17 a 13.10 al venezolano Sergio Alonzo y puso la cereza en el pastel con el oro, tras ganar la final.