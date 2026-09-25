Juegos Suramericanos 2026: Edwin Núñez consigue oro en surf- Bodyboard

El atleta panameño Edwin Núñez consiguió la medalla de oro en el surf- Bodyboard de los Juegos Suramericanos 2026 Santa Fe, con una actuación de alto nivel en la final.

Núñez derrotó con autoridad 10.33 a 4.50 al chileno Moisés Silva en la gran final del Surf - Bodyboard de la edición XIII de los Juegos Suramericanos, añadiendo una nueva presea para el equipo panameño.

Con este triunfo, Panamá iguala su mayor cosecha histórica de preseas doradas para una sola edición de Juegos Suramericanos (4 en Valencia 1994 y Santiago 2014).

Un gran camino de Edwin Núñez para llegar a la final en los Juegos Suramericanos 2026

En Ronda 3, Núñez terminó segundo en el heat con 11.53 puntos, pasando a la Ronda 4. En esta nueva instancia le ganó 13.17 a 13.10 al venezolano Sergio Alonzo y puso la cereza en el pastel con el oro, tras ganar la final.