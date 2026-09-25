SURF 25 de septiembre de 2026 - 13:13

Juegos Suramericanos 2026: Edwin Núñez consigue oro en surf- Bodyboard

Panameño Edwin Núñez consigue la medalla de oro en el surf- Bodyboard de los Juegos Suramericanos 2026.

Juegos Suramericanos 2026: Edwin Núñez consigue oro en surf- Bodyboard

Juegos Suramericanos 2026: Edwin Núñez consigue oro en surf- Bodyboard

FOTO: ColimpicoPA

El atleta panameño Edwin Núñez consiguió la medalla de oro en el surf- Bodyboard de los Juegos Suramericanos 2026 Santa Fe, con una actuación de alto nivel en la final.

Núñez derrotó con autoridad 10.33 a 4.50 al chileno Moisés Silva en la gran final del Surf - Bodyboard de la edición XIII de los Juegos Suramericanos, añadiendo una nueva presea para el equipo panameño.

Con este triunfo, Panamá iguala su mayor cosecha histórica de preseas doradas para una sola edición de Juegos Suramericanos (4 en Valencia 1994 y Santiago 2014).

Un gran camino de Edwin Núñez para llegar a la final en los Juegos Suramericanos 2026

En Ronda 3, Núñez terminó segundo en el heat con 11.53 puntos, pasando a la Ronda 4. En esta nueva instancia le ganó 13.17 a 13.10 al venezolano Sergio Alonzo y puso la cereza en el pastel con el oro, tras ganar la final.

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Suramericanos 2026: Alberto Gálvez consigue medalla de plata en karate

Juegos Suramericanos 2026: Chamar Chambers logró oro para Panamá en los 800m planos

Juegos Suramericanos 2026: EN VIVO, medallero de Panamá en Santa Fe

Recomendadas

Últimas noticias