Deportivo Árabe Unido vs Herrera FC: Día, hora y dónde ver en vivo LPF

El Deportivo Árabe Unido se enfrentará al Herrera FC en partido correspondiente a jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

DAU recibe en su casa, el Estadio Armando Dely Valdés al equipo herrerano en otro duelo de interconferencia.

Deportivo Árabe Unido vs Herrera FC, jornada 10 de la LPF

Día: Viernes 25 de septiembre

Hora: 8:30 P.M. pitazo inicial.

Podrás sintonizar en vivo el duelo a tráves de la señal de RPC.

Los de la conferencia Este llegarán a este compromiso luego de derrotar en un gran partido al San Francisco FC, sumando 3 puntos que los colocan en el segundo lugar de la tabla con 18 unidades, mientras que Herrera viene de ser goleado por el Tauro FC en Parita, quedándose en la parte baja de la tabla del Oeste con 5 puntos.