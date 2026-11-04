Champions League: El Como firmó una goleada histórica ante el Lens

Nueve goles del Como de Cesc Fàbregas sepultaron este miércoles a un Lens muy lejos del nivel de la Champions League , doblegado por un equipo que convirtió el partido en un auténtico festival goleador, que le afianza entre los primeros clasificados y le permite, una vez más, hacer historia.

El equipo de Fàbregas no levanta el pie del acelerador. Con tres victorias y una derrota, se sitúa entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y supone un quebradero de cabeza para sus rivales. Hoy, con el Lens de víctima, además de mostrar el juego compacto que le caracteriza, se convirtió en una máquina de hacer goles.

No tardó el Como en abrir el marcador, con el griego 'Tasos' Douvikas como protagonista tras aprovechar en el minuto 7 un preciso cabezazo de Máximo Perrone para anticiparse a la defensa y batir al guardameta con un remate a bocajarro. Suma y sigue el '9' del club 'lariani'.

Después de unos primeros compases marcados por la constante interrupción del juego, primero por la revisión en el VAR de un posible penalti por mano a favor del Lens que finalmente se anuló y luego por un duro choque de cabezas entre Franjo Ivanovic y Marc Oliver Kempf, el Como consolidó su ventaja.

De nuevo Douvikas, que se encontraba en el lugar correcto en el momento justo, empujó a la red en el mintuo 32 un balón servido por Álex Valle con un preciso pase al vuelo, que culminó así una buena jugada colectiva iniciada por el portero, Jean Butez.

El equipo italiano fue a por más, y cuando se habían cumplido cuarenta minutos, Nico Paz se sumó a la fiesta. El hispano-argentino dedicó su gol a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido tras un duro choque con el portero del Andorra, Jesús Owono.

El Como sentenció el partido demasiado pronto, en cuarenta y cinco minutos y en medio de las protestas de los jugadores y aficionados del Lens por dos manos dentro del área que no fueron señaladas. Pero no se conformó, tenía mucha sed de gol y el asedio a la portería del Lens fue brutal.

El Como no tuvo piedad - Champions League

En diez minutos, desde el 47 al 57, metieron tres goles, con Lucas Da Cunha, Kempf y Douvikas, que firmó el triplete, como protagonistas. El griego se puso, con seis goles, líder de la tabla de goleadores de la Liga de Campeones.

En tan solo una hora, el conjunto de Fàbregas endosó seis goles a su rival. En el minuto 62, Mattia Liberali terminó una gran jugada individual dentro del área con un preciso disparo raso que se coló junto al poste derecho.

Después de que el Lens se llevara en el 65 su gol de consolación, y por si fuera poco, se sumó a la tabla de goleadores Martin Baturina, cuando en el minuto 68 aprovechó un mano a mano frente al portero para enviar el balón al fondo de la red y ampliar todavía más la goleada del Como. No iba a ser el último.

El canterano Matteo Papaccioli cerró el partido con gol en el minuto 91.

FUENTE: EFE