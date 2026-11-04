Champions League: Arsenal y Manchester City ganaron en la fecha 4

Era el minuto 78 de un partido insustancial del Manchester City , errático, concesivo e irregular, capaz de ponerse dos veces por delante y encajar el empate entre errores impropios de sus aspiraciones, cuando Elliot Anderson, como impulsor y pasador, y Haaland, como rematador, marcaron la diferencia final (2-3) en la Champions League .

No es casualidad, porque son futbolistas de una clase descomunal. El centrocampista, 23 años, 21 partidos ya como internacional inglés y 135 millones de euros en concepto de traspaso este verano del Crystal Palace al Manchester City, surgió imponente en la conducción para sobrepasar las líneas y poner el centro perfecto en el lugar justo para el enorme goleador, que se lanzó y remachó a ras de suelo con el portero superado.

Demasiado premio para el City, injusto castigo para el Leipzig, pero es la diferencia de contar con unos jugadores (y un presupuesto) u otros. Le basta al conjunto de Enzo Maresca para disimular sus últimas dudas, que aún no están resueltas. Ganó por dos individualidades conectadas en el 2-3, no como equipo. Suma nueve puntos. Es séptimo.

Arsenal sufrió más de lo esperado - Champions League

David Raya no pudo dejar su puerta a cero, pero completó una exhibición ante el Slavia Praga que permite a su Arsenal sumar una nueva victoria (1-2) y con diez puntos seguir la estela de Paris Saint Germain y Real Madrid en la cabeza de la tabla.

Job done in Prague pic.twitter.com/qTzno2ZLWv — Arsenal (@Arsenal) November 4, 2026

Los 'Gunners' se han repuesto de la eliminación en la Copa de la Liga hace una semana con dos triunfos de mucho mérito, el primero el fin de semana contra el Liverpool en Anfield, siendo esta la primera vez que ganaban allí en catorce años, y la segunda en Praga, contra un Slavia al que ya derrotaron en la fase de grupos del año pasado.

Ese día el protagonista fue Mikel Merino con un doblete, esta vez fue Raya, que con sus paradas en la segunda mitad aseguró un resultado forjado en la primera, cuando el equipo de Mikel Arteta no dio opción a la sorpresa.

FUENTE: EFE