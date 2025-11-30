MLS Fútbol Internacional -  30 de noviembre de 2025 - 08:10

Vancouver Whitecaps jugará la final de la MLS vs Inter Miami

El Vancouver Whitecaps eliminó al San Diego FC de Aníbal Godoy y se coronó campeón de la conferencia Oeste de la MLS.

El Vancouver Whitecaps ganó este sábado por 3-1 en el campo del San Diego y se citó con el Inter Miami en la final de la MLS Cup, fijada el próximo 6 de diciembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Un doblete de Brian White y un gol en propia puerta del meta mexicano Pablo Sisniega entregaron la victoria a la franquicia canadiense, que tiene al alemán Thomas Muller como gran estrella.

Vancouver Whitecaps a un paso del título

El Vancouver estuvo arriba por 0-3 al descanso y de poco sirvió el 1-3, anotado en el minuto 60 por el mexicano Hirving Lozano.

Sisniega acabó el partido expulsado con roja directa en el minuto 79 por una falta ante Ryan Gauld.

Este 1-3 puso fin a la temporada del San Diego, franquicia debutante en la MLS, que llegó a los 'playoffs' como líder del Oeste.

Horas antes, Inter Miami goleó por 5-1 al New York City con triplete de Tadeo Allende y goles de Telasco Segovia y Mateo Silvetti para volar a la primera final de la MLS Cup de su historia.

