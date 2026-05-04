Champions League: "Creo que va a ser un difícil como el que jugamos en Madrid", Viktor Gyökeres

El sueco Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal, afirmó que el encuentro de vuelta de semifinales de la Champions League ante el Atlético de Madrid será igual de difícil que el que tuvo lugar en Madrid, que terminó con 1-1.

"Creo que va a ser un difícil como el que jugamos en Madrid. El Atlético de Madrid es un gran equipo, con mucha calidad en ataque. Son muy peligrosos y tenemos que defender bien. Tenemos que lograrlo en el campo. Sería muy bonito conseguir la clasificación con el gran ambiente que se va a crear en el campo y con el apoyo de nuestros aficionados", declaró el sueco en la rueda de prensa previa al duelo.

Más reacciones de Viktor Gyökeres

"Lo hemos hecho muy bien durante la temporada. Estos partidos que faltan van a decidir todo. El camino ha sido increíble, pero tenemos que seguir para llegar a nuestro objetivo", agregó el delantero, que lleva 21 goles en su primera temporada en Inglaterra y que no quiso desvelar si se han preparado para una posible tanda de penaltis.

"Ha sido un gran reto adaptarme a una nueva rutina, un nuevo club y a un nuevo país. Siempre quiero marcar goles y hacer bien mi trabajo", expresó.

El Arsenal, líder de la Premier League a falta de tres jornadas, competición que no gana desde hace veintidós años, contará con el apoyo de sus aficionados para conseguir el pase a la final, instancia a la que sólo ha llegado una vez cuando perdió ante el Barcelona en 2006.

"Hay muy buenas sensaciones en el vestuario y muy buena energía. Tenemos muchas ganas de jugar cada partido. Queremos lograr los objetivos y hacer las cosas bien", recalcó.

FUENTE: EFE