¿Volverá el mejor Eden Hazard?

Antes del próximo partido entre Bélgica y Holanda en Liga de las Naciones, Hazard no escondió sus ambiciones renovadas luego de numerosos meses en galeras.

Constantemente con problemas físicos, el delantero de 31 años (116 partidos internacionales, 33 goles) tuvo que conformarse con un rol casi testimonial esta temporada, disputando apenas 23 partidos (la mayoría saltando desde el banquillo) con un tiempo de juego acumulado de 903 minutos entre todas las competiciones, anotando únicamente 1 gol.

Por ello, el exjugador del Lille (2007-2012) y convertido en estrella en el Chelsea (2012-2019), quiere aprovechar los cuatro partidos en Liga de las Naciones con Bélgica en espacio de doce días para recuperar sensaciones.

"No olvido la suerte que tengo de estar en ese club que me permite ganar títulos. Me quedan aún dos años para triunfar. Hoy, se dan todas las condiciones para que lo logre", aseguró Hazard.

Adiós a la placa de metal

Recientemente, Hazard se sometió a una pequeña operación para extraerle la placa de metal que le había sido instalada en su tobillo después de su lesión a la altura del peroné derecho sufrida ante el PSG el 26 de noviembre de 2019.

"Puedo aportar mucho"

"Hace un año y medio que me duele el tobillo, que esta placa me molesta", confesó. "Sé que si encadeno partidos se volverá a ver al verdadero Eden Hazard. En todo caso no tengo ganas de irme (del Real Madrid) porque sé que puedo aportar mucho al club".

En cuanto a su futuro internacional, el mayor de los hermanos Hazard deja planear la duda. "Todo dependerá de mi estado de salud. Si sigo lesionado en los cuatro próximos meses, no tendré que preguntarme si continuar después de Qatar 2022. Lo dejaré. Pero espero a ver las sensaciones que tendrá la próxima temporada antes de pronunciarme...", afirmó Eden Hazard.