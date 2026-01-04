LALIGA Fútbol Internacional -  4 de enero de 2026 - 13:28

Xabi Alonso destaca el gran trabajo de Gonzalo García

Xabi Alonso destacó del gran trabajo que hizo el canterano Gonzalo García en la goleada del Real Madrid ante el Betis.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, se rindió ante Gonzalo García tras el triplete del canterano ante el Betis (5-1) en "un partido soñado", aseguró que "es un gran ejemplo" y destacó, además de su pegada, la labor que hace en la presión que da "equilibrio" a su equipo.

"Ha sido un partido soñado para Gonzalo. Jugar en el Bernabéu en su primera temporada con el primer equipo y conseguir un 'hat-trick'. Estaba con ganas de marcar en el estadio y me alegro por él, por el trabajo diario que hace. Cuando le toca jugar y cuando no siempre tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo de lo que es un canterano del Real Madrid y los jugadores que merecen tener la oportunidad. Le felicito por el partido que ha hecho, por los goles y le animo a seguir así", dijo.

El técnico del conjunto blanco resaltó el trabajo que además aporta Gonzalo en defensa: "El fútbol te demanda trabajar en equipo sin balón. Cómo inician la presión los delanteros, cómo defienden en presión alta y cuando se juntan cerca de los pivotes".

"Gonzalo eso lo entiende muy bien, tiene agresividad, muy buena aceleración y presión. Además tiene el gol, que es lo mejor de un delantero. Si a los goles que ha marcado añade esa calidad defensiva, ayuda mucho a que el equilibrio defensivo del equipo sea mucho mejor", añadió.

Los cinco goles del Real Madrid al Betis los marcaron tres canteranos de la casa blanca como Gonzalo, Raúl Asencio y Fran García. No ocurría desde 1989, cuando, ante el Real Zaragoza, marcaron Martín Vázquez, Manolo Sanchís, Míchel y Emilio Butragueño. "Es un datazo", aseguró Xabi.

"Es muy buena noticia por todo el gran trabajo que se hace en la cantera. Siempre responden ante la oportunidad, el verde te pone y te quita, cuando respondes ahí es por trabajo y actitud. Es una victoria importante paras empezar el año, merecida. Empezar en casa así después de cómo acabamos el año era importante. Con calma pero con buenas sensaciones a la Supercopa", destacó.

Enfocando ya a la Supercopa de España, el técnico madridista no da por perdido a Kylian Mbappé y mantiene esperanzas de que el delantero francés pueda tener minutos el jueves, en las semifinales ante el Atlético de Madrid.

