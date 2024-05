El campeón de la Bundesliga de forma invicta no pudo ante un Lookman que se encargó de marcar tres goles para los italianos. Alonso agregó: "No conseguimos instalar nuestro juego y ellos han sido mejores en todo. La intensidad del Atalanta fue más fuerte. No lográbamos hacer los pases en buenas condiciones en el último tercio. Todo el equipo se ha esforzado hoy, pero no fue suficiente y debemos aceptarlo.