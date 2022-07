"Yo no lo veo como un retroceso", Édgar Yoel Bárcenas de su llegada a México

El colonense habló en exclusiva con los panelistas del Desmarque sobre el momento que vive con el Mazatlán FC de México.

Llegar a México no es un retroceso

"Yo no lo veo como un retroceso, si la gente lo ve así ellos tendrán su propia opinión, yo no lo veo así en lo personal y la meta que me puse cuando salí a Cafetaleros era jugar en primera división", mencionó Edgar Yoel Bárcenas sobre su llegada a la primera división del fútbol mexicano.

Mi sueño es jugar en primera de España

"Se me dio la oportunidad de ir a España, mi sueño todavía es jugar en la primera división de España", dijo Bárcenas en exclusiva para el Desmarque.

"Para mi es un logro, no se como lo vean otras personas, pero para mi es un logro estar en primera división , poder jugar en unas de las mejores ligas de América y estoy con muchas ganas, mucho deseo de poder demostrar aquí y ser protagonista de esta liga".

El actual 10 de la selección de Panamá dirigida por Thomas Christiansen destacó que tuvo acercamientos con equipos de Europa, equipos de segunda división de España, pero que no hubo interés de ningún equipo de primera división, debido a su irregularidad en su ultima temporada.

Yo se lo que tengo hacer, estudio la posición

"Yo me siento cómodo como extremo izquierdo, pero yo puedo jugar de media punta, extremo por derecha. Se lo que tengo que hacer, yo estudio la posición."

¿Cómo recibió Bárcenas las criticas en el Octagonal?

"Es normal que te critiquen, tu lo que tienes que estar enfocado es en lo que realmente es importante y lo que es importante para mi es estar bien en el terreno de juego, las críticas estarán ahí siempre. Cada cabeza tiene su manera de opinar, no todo el mundo esta de acuerdo con Yoel Bárcenas, ni Yoel Bárcenas esta de acuerdo con lo que diga la gente", señaló el jugador del Mazatlán FC.