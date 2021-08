LPF: Plaza Amador viene con nómina para buscar el doblete

Del conjunto campeón del pasado Apertura 2021 han sido bajas el delantero Ronaldo Dinolis y el volante "Kuto" Hurtado.

Se han sumado a los leones el portero Marcos Allen, los volantes Daniel Aparicio y Angel Sánchez, así como el atacante Carlos Small.

La última alta de Plaza Amador es el mediocampista Angel Orelién, el joven que estuvo ligado dos años con el Cruz Azul mexicano.

Orelién reforzará un mediocampo que tenía ya jugadores como a Ricardo "Halcón" Buitrago, Cristian Martínez, Jesús "Chuito" Martínez, José "El Gasper" Murillo, Rodolfo Vega y Joel Lara.

En defensa se mantienen los centrales Emanuel Chanis y Manuel Gamboa. También los laterales José Rivas, Samir Ramírez y Guillermo Benítez.

Para Jorge Dely Valdés la llegada de Angel Orelién aportará mucho al equipo. "En las primeras fechas no estará disponible porque tenía un mes sin entrenamiento competitivo pero una vez esté listo físico buscaremos el espacio para que juegue y aporte con su talento", comentó.

Los Dirigidos por Jorge Dely Valdés pondrán en marcha el Clausura 2021 el viernes 6 de agosto enfrentando al Tauro F.C. en el estadio Rod Carew a las 7:00 p.m.

La primera jornada del Clausura 2021 LPF Tigo incluye los partidos entre Atlético Chiriquí vs. San Fransisco; Sporting vs. Alianza, CAI vs. Herrera FC, CD Universitario vs. CD Veraguas y Club Deportivo del Este vs. Árabe Unido de Colón.