El Colombiano Duván Zapata consigue marca histórica de goles

El Atalanta se encuentra en la sexta posición de la tabla.

Ingresó para el segundo tiempo en reemplazo de Luis Fernando Muriel, quien también hizo su aporte asistiendo en el segundo gol de Josip Ilicic para adelantar al Atalanta.

Otros Sudamericanos en Europa

En Inglaterra, el atacante brasileño Roberto Firmino marcó el segundo 'hat-trick' de su carrera en el triunfo por goleada del Liverpool ante Watford (5-0).

Tras la disputa de los partidos de las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Fernando Muslera – Martín Cáceres, Damián Suárez, José Luis Palomino – Felipe Anderson, Óscar Trejo, Philippe Coutinho, Joao Pedro – Roberto Firmino, Duván Zapata y Chimy Ávila.

Arquero:

Fernando Muslera (Galatasaray/URU): El arquero 'charrúa' firmó su segunda valla invicta de la temporada en el triunfo ante Konyaspor (1-0), con el que Galtasaray logró recortar distancias con respecto a la zona europea de la tabla.

Defensores:

Martín Cáceres (Cagliari/URU): El veterano defensor uruguayo firmó un tanto en el triunfo ante la Sampdoria (3-1).

El central 'charrúa', que se estrenó como goleador con la camiseta de los sardos, ha marcado ya para siete clubes distintos en Europa.

Damián Suárez (Getafe/URU): El lateral zurdo fue clave para que el cuadro 'azulón' rescatara un punto del empate sin goles ante Levante (0-0).

Damián Suárez tuvo un destacado desempeño en la última línea y registró 14 balones recuperados y 12 duelos ganados de 14, contribuyendo a que Getafe consiguiera su primera puerta a cero en la campaña.

José Luis Palomino (Atalanta/ARG): El central se mantiene como titular indiscutible para el entrenador Gian Piero Gasperini.

Palomino participó los 90 minutos en el triunfo ante Empoli (4-1) y fue uno de los jugadores más destacados en defensa.

Volantes y mediocampistas:

Felipe Anderson (Lazio/BRA): El volante brasileño contribuyó con un tanto al triunfo ante Inter de Milán (3-1) para llegar a tres dianas en ocho partidos de la Serie A.

El ex de Santos, no obstante, desató la polémica al marcar el 2-1 parcial (81) cuando un rival se encontraba en el césped.

"Espero que el Inter y los aficionados que me está diciendo que soy antideportivo cambien de opinión. Siempre he jugado por el 'fair play'; no pueden decir que no", comentó tras el encuentro.

Óscar Trejo (Rayo Vallecano/ARG): El mediocampista argentino tuvo un importante papel en el triunfo ante el Elche (2-1) al firmar su tercer pase a gol en la campaña.

El capitán 'franjirrojo' suma dos goles y tres asistencias en ocho partidos de Liga.

Philippe Coutinho (Barcelona/BRA): El volante brasileño volvió a marcar con la camiseta 'azulgrana' después de diez meses en el triunfo ante Valencia (3-1).

Coutinho, que entró desde la banca (59) para disputar su quinto partido de Liga puso el 3-1 definitivo en el marcador con poco más de cinco minutos restantes en el cronómetro.

Coutinho, además, llegó a 20 goles en 85 partidos en la Liga.

Joao Pedro (Cagliari/BRA): El atacante brasileño firmó un 'doblete' en la victoria del cuadro sardo ante la Sampdoria (3-1).

Joao Pedro suma seis goles y dos asistencias en ocho partidos de la Serie A, y marcha como el máximo goleador del Cagliari en la presente temporada.

Atacantes:

Roberto Firmino (Liverpool/BRA): El ariete brasileño convirtió el segundo 'hat-trick' de su carrera en la goleada ante Watford (5-0) con la que el equipo que dirige Jürgen Klopp logró mantenerse en la cima de la tabla en la Premier League.

El brasileño, que fue titular por primera vez desde que se recuperara de una lesión muscular, llegó a 70 goles en 217 partidos disputados en el campeonato británico.

Duván Zapata (Atalanta/COL): El 'Toro' llegó a 100 goles en la Serie A, convirtiéndose en el primer colombiano en alcanzar esa cifra.

Duván Zapata consiguió la marca histórica al convertir el cuarto gol en el triunfo del Atalanta ante Empoli (4-1) en la Serie A.

Chimy Ávila (Osasuna/ARG): El ariete argentino entró desde la banca (81) y cinco minutos después, el tanto que significó el triunfo 'rojillo' ante Villarreal (2-1).

El delantero, además, puso fin a una sequía de un año sin ver puerta.

FUENTE: AFP