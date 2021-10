El mensaje de Cristiano Ronaldo tras la goleada del Liverpool al Manchester United

Los 'reds' se pasearon por Old Trafford venciendo a los 'red devils' por 0-5 con un hat-trick de Mohamed Salah incluido.

A Cristiano Ronaldo se le vio frustrado durante el encuentro en el cual anotó un gol pero este fue anulado posteriormente.

Luego del partido, el astro portugués compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales:

"A veces el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto depende de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, increíbles en su constante apoyo. Ellos merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros entregarlo. ¡El momento es ahora!".