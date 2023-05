Mundial Femenino 2023: Jugadoras destacadas de Suecia

Las destacadas de Suecia

Stina Blackstenius:

Atlética, inteligente y llena de energía, Blackstenius se dio a conocer de adolescente, cuando se fue abriendo camino en las competiciones juveniles de la FIFA y la UEFA marcando goles por doquier.

En los años siguientes, sucedió a Lotta Schelin como la delantera más potente de la selección absoluta sueca, y Gerhardsson suele ponerla de mediapunta, con Kosovare Asllani y Fridolina Rolfo en los flancos. Además, con el sistema del técnico, Blackstenius es ideal para presionar arriba. "Siempre digo que una de mis mejores defensas es nuestra delantera centro", ha dicho en alguna ocasión.

La artillera del Arsenal estuvo lesionada antes de la Eurocopa y, si llega en plena forma a la Copa Mundial Femenina, las rivales de Suecia pueden estar seguras de que sufrirán las consecuencias.

Hanna Bennison:

En marzo de 2021, Bennison recogió el premio NXGN que concede Goal.com a la mejor futbolista juvenil del mundo. Aquel año eran muchos los que opinaban que merecía el galardón por sus habilidades y capacidad de anticipación, y eso hizo que el Everton contratara a la centrocampista por una suma de seis cifras, supuestamente el fichaje sueco más caro de la historia.

No obstante, las cosas no han funcionado como se esperaba, ya que, al igual que el propio club, la jugadora no lo ha tenido fácil para hacerse un hueco entre los grandes de la WSL inglesa. Si bien estos problemas no han ayudado a que la futbolista de 20 años sea titular con Suecia, el talento que la convirtió en una de las jugadoras más buscadas todavía puede brillar en el escenario mundial.