Mundial Femenino 2023: jugadoras de Panamá tendrían definidos su dorsal

Sasha Fábrega Hilary Jaén Wendy Natis Katherine Castillo Yomira Pinzón Deysire Salazar Emily Cedeño Schiandra González Karla Riley Marta Cox Natalia Mills Yenith Bailey Riley Tanner Carmen Montenegro Rosario Vargas Rebeca Espinosa Laurie Batista Erika Hernández Lineh Cedeño Aldrith Quintero Withney Nicole de Obaldía Farissa Córdoba Carina Baltrip-Reyes

Francia

Jamaica

Brasil

Panamá

Calendario

Las dirigidas por Ignacio Nacho Quintana debutan ante Brasil el 24 de julio a las 6:00 A.M., luego se miden a Jamaica el 29 de Julio a las 7:30 A.M. y cierran la frase de grupo ante Francia el 2 de agosto a las 5:00 A.M.