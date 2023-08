Mundial Femenino 2023: Seleccionadora de Italia renuncia

"La búsqueda de un chivo expiatorio es muy fácil y evidente (...) el riesgo es jugar contra nosotras mismas y no de manera conjunta y contra nuestras adversarias. Por ello, no siento ningún resentimiento y no tengo ninguna razón para sentirme culpable o buscar culpables", se defendió en Instagram Bertolini, quien también fue internacional en 150 ocasiones.

El día después de caer eliminadas del torneo tras una victoria (1-0 contra Argentina) y dos derrotas (5-0 contra Suecia y 3-2 contra Sudáfrica), las jugadores italianas publicaron en sus redes una carta abierta en la que se criticaba a la seleccionadora, sin llegar a nombrarla.

"Nunca tuvimos miedo pero sentíamos poca confianza", escribieron a la vez que señalaban "las dificultades durante la pasada Eurocopa y ahora en el Mundial".

Italia, 16ª clasificada en el ranking FIFA, alcanzó los cuartos de final en el Mundial-2019. En la Eurocopa-2022 también quedó eliminada en fase de grupos.

FUENTE: AFP