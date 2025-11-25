Alineación del FC Barcelona para enfrentar al Chelsea en la jornada 5 de Champions

El FC Barcelona ya tiene su once para enfrentar al Chelsea en la jornada 5 de la UEFA Champions League en su visita al Stamford Bridge para buscar escalar posiciones en la tabla de posiciones de la fase liga.
Los blaugranas saldrá con Joan García en la portería, con Jules Koundé en lateral derecho, Pau Cubarsi, Ronald Araujo de centrales y por el izquierdo Alejandro Balde.
Eric García de 5, Fermín López, en ataque con Frenkie De Jong, Lamine Yamal y Lewadownski.
Alineación del FC Barcelona para enfrentar al Chelsea
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona/status/1993390552499605904?s=20&partner=&hide_thread=false