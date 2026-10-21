Bernardo Silva habla de su primer gol con el Real Madrid en Champions League

El jugador del Real Madrid Bernardo Silva declaró que "el equilibrio entre controlar partido y no ser un equipo aburrido es difícil" después de la victoria de su equipo (4-1) ante el Leipzig en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

"Somos un equipo con jugadores individualmente muy agresivos en el uno contra uno, que les gusta el regate, ir al espacio. Hay que encontrar el equilibrio entre tener balón e ir adelante, ser directos. Ese equilibrio entre controlar partido y no ser un equipo aburrido, ser intenso y agresivo, es difícil y hay que estar muy preparado", añadió en los micrófonos de Movistar Plus+.

"Muy feliz por haber ganado este partido, marcado mi primer gol con esta camiseta. Un partido difícil, hemos sido bastante mejores en el segundo tiempo que en el primero. En el primero hemos dejado que llegaran bastantes veces y Thibaut [Courtois] ha sido importante", destacó el portugués, que completó por primera vez los 90 minutos y vio portería por primera vez con el Real Madrid.

Bernardo Silva marca su primer gol con el Real Madrid

"Sentir que el equipo sigue confiante, mejorando. Yo creo que está mejorando bastante, es solo el principio de temporada, hay que seguir partido a partido ganando para poder en los últimos tres o cuatro meses estar luchando por trofeos, que es lo que este club te pide", apuntó.

No le dio especial importancia a su titularidad: "Yo sigo trabajando. Estoy preparado para ayudar a este club uno, 5, 10 o 90 minutos. El día que el míster sienta que me necesita estaré listo". En Real Madrid TV, destacó la profundidad de la plantilla: "Para que un equipo funcione tienes que tener más de dos o tres, tienes que tener gente que sienta que puede hacer la diferencia, lo tenemos con los que están jugando más o menos, el espíritu está bueno y seguimos trabajando, estamos en un buen camino".

Terminó reconociendo la importancia del encuentro contra el Barcelona: "Es un partido importante, no vamos a mentir. Podemos quedar a tres, podemos quedar a nueve, a seis igual. Tenemos que jugarlo con muchas ganas de hacerlo bien, porque es temprano en la temporada, pero son puntos importantes para nosotros".

FUENTE: EFE