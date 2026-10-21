UCL Champions League -  21 de octubre de 2026 - 16:30

Champions League: Inter de Milán vence al Shakhtar Donetsk y consigue su primera victoria

El Inter venció 1-0 al Shakhtar Donetsk en la presente jornada 3 de la fase de liga en la UEFA Champions League 2026-27

Champions League: Inter de Milán vence al Shakhtar Donetsk y consigue su primera victoria en Champions

Champions League: Inter de Milán vence al Shakhtar Donetsk y consigue su primera victoria en Champions

EFE/EPA/Matteo Bazzi

El conjunto italiano comenzó el partido con la intención de imponer su ritmo y aprovechar los espacios en la defensa ucraniana. Sin Lautaro Martínez, una de sus principales figuras ofensivas, el ataque quedó en manos de Ange-Yoan Bonny y Marcus Thuram.

La situación se complicó para el Inter en el minuto 66, cuando Alessandro Bastoni recibió su primera tarjeta amarilla. Dos minutos después, en el 68, el defensor volvió a ser amonestado y dejó a su equipo con diez jugadores.

Cuando el Shakhtar parecía estar en mejores condiciones para buscar el triunfo, el Inter encontró el espacio que necesitaba.

Al minuto 77, Carlos Augusto controló el balón con el pecho y definió con precisión para marcar el 1-0. El tanto llegó en un momento clave y permitió al conjunto italiano tomar la ventaja pese a jugar con un futbolista menos.

El gol obligó al Shakhtar a redoblar sus esfuerzos en busca del empate, mientras el Inter se concentró en proteger el resultado.

El Inter de Milán recupera terreno en la Champions League

Con este resultado, el Inter de Milán sumó sus primeros tres puntos en la fase liga de la Champions League, después de comenzar la competición con dos derrotas consecutivas.

El triunfo también representa una oportunidad para trasladar al escenario europeo la mejoría que el equipo había mostrado en la Serie A, donde venía de derrotar 3-1 al Bolonia. Por su parte, el Shakhtar Donetsk perdió su condición de invicto en la competición, después de registrar una victoria y un empate en sus dos primeras presentaciones.

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