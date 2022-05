Champions league 2022: Aleksander Ceferin advierte a la élite de Europa antes de la final

Durante mucho tiempo se esperaba que Mbappé fichara por el Real Madrid antes de firmar un nuevo contrato de tres años con el PSG, lo que llevó al presidente de LaLiga, Javier Tebas, a calificar al club francés como "un insulto al fútbol".

Pero Ceferin, presidente del organismo rector del fútbol europeo desde 2016, animó a Tebas a ocuparse de sus propios asuntos.

"Absolutamente no estoy de acuerdo" con las críticas, dijo, hablando en la capital francesa.

"De todos modos, hay demasiados insultos en el fútbol y creo que cada liga debería preocuparse por su propia situación".

El PSG, respaldado por la riqueza petrolera de Qatar, cuyo presidente Nasser Al-Khelaifi es miembro de la influyente Asociación de Clubes Europeos y también forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA, ha cambiado el panorama del fútbol en el continente en la última década, junto con el Manchester City.

La ironía es que ninguno de los clubes ha logrado ganar la Champions League aún, y ambos fueron eliminados de la competencia por el Real Madrid.

El club español ganaría su quinta Champions en nueve temporadas si vence al Liverpool, pero la sensación es que solo será cuestión de tiempo para que el PSG o el Manchester City se lleven el premio.

Ambos han sido acusados de violar las reglas de juego limpio financiero de la UEFA en el pasado, aunque esas reglas se relajaron recientemente.

Los clubes ahora pueden reportar pérdidas de 60 millones de euros (64,3 millones de dólares) durante tres años, el doble del límite anterior, mientras que el gasto en salarios, transferencias y honorarios de agentes se limitará al 70 por ciento de los ingresos totales para 2025.

"Tenemos reglas claras, quien las cumpla puede jugar nuestras competencias, los demás no", dijo Ceferin.

"Las cosas cambian. No se puede decir 'soy un club tradicional, tengo que ganar hasta el final de la historia'".

El evento deportivo más grande del mundo

Ceferin, un abogado esloveno de 54 años, podría ser perdonado por lamentar el hecho de que la última final de la Champions League, será entre dos de los 12 clubes que el año pasado intentaron separarse para formar una Superliga.

El Liverpool rápidamente se retiró del proyecto, pero los blancos se mantienen junto con el Barcelona y la Juventus. Como resultado, el trío aún enfrenta un posible castigo por parte de la UEFA.

"Este no-proyecto se olvida, hasta me olvidé que el Liverpool era parte de él. Fue tan rápido, en dos días se fue", insistió Ceferin.

"El Real Madrid merece llegar a la final. Puedes creerme o no, pero realmente no me importa quién gane.

"Creo que el mejor equipo debe ganar y eso muestra claramente lo limpia que es nuestra competencia.

"Si tuviéramos alguna influencia en los resultados, probablemente no estaríamos contentos de que un equipo que está en un juicio contra nosotros llegue a la final. Pero el fútbol es una cosa. Y la otra cosa es diferente".

Se suponía que la final de Champions league 2022 del sábado se jugaría en San Petersburgo, pero la invasión rusa a Ucrania en febrero obligó a la UEFA a despojar la ciudad del evento.

París reemplazó a San Petersburgo y, como resultado, 80.000 fanáticos llenarán el Stade de France, mientras muchos miles más descienden a la ciudad sin entradas para lo que Ceferin siente que es ahora una ocasión deportiva de escala sin igual.

"Diría que es el evento deportivo individual más grande del mundo, seguro. El único problema que tenemos con París es que todos quieren venir", dijo Ceferin.

Es el tercer año consecutivo que la final se mueve después de que la pandemia obligara a cambios tardíos en 2020 y 2021.

Está previsto que vaya a Estambul el próximo año, antes de visitar Londres en 2024 y luego Múnich.

Para 2024, la Champions League cambiará, con la fase de grupos con 36 clubes, en lugar de 32, y equipos todos juntos en un grupo.

"Funciona muy bien, pero ¿por qué no lo haríamos aún más interesante?", respondió Ceferin cuando se le preguntó por qué la UEFA sintió la necesidad de cambiar la competencia.

"Sería lo más fácil no hacer nada, sentarse y disfrutar. Creo que es realmente un buen sistema y lo verás en el futuro. Esa es mi opinión".