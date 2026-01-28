Champions League: Alineación del Real Madrid para duelo ante el Benfica

El Real Madrid afronta esta tarde la octava y última jornada de la primera fase liga de la UEFA Champions League (3:00 pm). Los merengues se miden al Benfica en el estadio do Sport Lisboa e Benfica (Da Luz), donde conquistó su décima Copa de Europa, con el objetivo de cerrar el pase a octavos de final.
ALINEACIÓN DEL REAL MADRID VS BENFICA - CHAMPIONS LEAGUE
Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Jude Bellingham; Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.