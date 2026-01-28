Champions League Champions League -  28 de enero de 2026 - 13:39

Champions League: Alineación del Real Madrid para duelo ante el Benfica

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, definió su alineación para el último partido de la fase liga de la Champions League.

FOTO: REAL MADRID

El Real Madrid afronta esta tarde la octava y última jornada de la primera fase liga de la UEFA Champions League (3:00 pm). Los merengues se miden al Benfica en el estadio do Sport Lisboa e Benfica (Da Luz), donde conquistó su décima Copa de Europa, con el objetivo de cerrar el pase a octavos de final.

Los madridistas arrancan esta jornada, que se disputa en horario unificado, en la tercera posición. Un triunfo les aseguraría el pase directo a la siguiente ronda. En caso de empatar o perder, dependerían de otros resultados para no tener que disputar un playoff previo a doble partido.

ALINEACIÓN DEL REAL MADRID VS BENFICA - CHAMPIONS LEAGUE

Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Jude Bellingham; Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2016579445155373296?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
