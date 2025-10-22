Champions League: Amir Murillo suma minutos en la derrota del Marsella ante el Lisboa

El lateral derecho panameño Michael Amir Murillo fue suplente e ingresó al 46' en la derrota del Olympique de Marsella en su visita a Portugal contra el Sporting Lisboa 2-1 en la jornada 3 de la Champions League .

El Marsella tenía la ventaja en el partido Igor Paixao marcaba desde el minuto 14' pero todo se complicó cuando Emerson fingió una falta en el área chica y el árbitro le sacó la segunda amarilla del juego y lo expulsó.

Michael Amir Murillo suma más minutos en Champions League

Con esta situación el Olympique de Marsella tuvo que cambiar a línea de 5 y meten al panameño Michael Amir Murillo para defender y aunque tuvo buen juego de manera individual, no pudo hacer mucho y al 69' lo igualaron con gol de Catamo.

Al minuto 86' el Sporting Lisboa metió el segundo con un disparo desviado por el defensor Balerdi y Alisson Santos anotó.

El equipo del panameño jugará este sábado ante el Lens en la Ligue 1 a las 2:05 pm.