 Champions League: Amir Murillo suma minutos en la derrota del Marsella ante el Lisboa

El lateral derecho panameño Michael Amir Murillo fue suplente e ingresó al 46' en la derrota del Olympique de Marsella en su visita a Portugal contra el Sporting Lisboa 2-1 en la jornada 3 de la Champions League.
Michael Amir Murillo suma más minutos en Champions League
Con esta situación el Olympique de Marsella tuvo que cambiar a línea de 5 y meten al panameño Michael Amir Murillo para defender y aunque tuvo buen juego de manera individual, no pudo hacer mucho y al 69' lo igualaron con gol de Catamo.
Al minuto 86' el Sporting Lisboa metió el segundo con un disparo desviado por el defensor Balerdi y Alisson Santos anotó.
El equipo del panameño jugará este sábado ante el Lens en la Ligue 1 a las 2:05 pm.