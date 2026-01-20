EN VIVO
Champions League: Arsenal mantiene el liderato en la jornada 7
Repasa a continuación la tabla de posiciones en la jornada 7 de la fase liga de la UEFA Champions League.
La fase liga de la UEFA Champions League sigue en marcha, esta vez con su jornada 7, con los mejores equipos europeos en la lucha por las posiciones en la tabla.
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League
Posición - Equipo - Puntos
- Arsenal - 21
- Bayern Múnich - 18
- Real Madrid - 15
- Liverpool - 15
- Tottenham - 14
- PSG - 13
- Newcastle - 13
- Chelsea -13
- Barcelona - 13
- Sporting CP - 13
- Manchester City- 13
- Atlético de Madrid - 13
- Atalanta - 13
- Inter - 12
- Juventus - 12
- Borussia Dortmund - 11
- Galatasaray - 10
- Qarabag - 10
- Marsella - 9
- Leverkusen - 9
- Mónaco - 9
- PSV - 8
- Athletic - 8
- Olympiacos - 8
- Napoli - 8
- Copenhagen - 8
- Brujas - 7
- Bodo Glimt - 6
- Benfica - 6
- Pafos - 6
- Union SG - 6
- Ajax - 6
- Frankfurt - 4
- Slavia Praga - 3
- Villarreal - 1
- Kairat Almaty - 1
