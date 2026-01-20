EN VIVO

Champions League

Champions League: Arsenal mantiene el liderato en la jornada 7

Champions League: EN VIVO

Champions League: EN VIVO, Tabla de posiciones en la jornada 7

FOTO: UEFA
Champions League - 

Repasa a continuación la tabla de posiciones en la jornada 7 de la fase liga de la UEFA Champions League.

La fase liga de la UEFA Champions League sigue en marcha, esta vez con su jornada 7, con los mejores equipos europeos en la lucha por las posiciones en la tabla.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  1. Arsenal - 21
  2. Bayern Múnich - 18
  3. Real Madrid - 15
  4. Liverpool - 15
  5. Tottenham - 14
  6. PSG - 13
  7. Newcastle - 13
  8. Chelsea -13
  9. Barcelona - 13
  10. Sporting CP - 13
  11. Manchester City- 13
  12. Atlético de Madrid - 13
  13. Atalanta - 13
  14. Inter - 12
  15. Juventus - 12
  16. Borussia Dortmund - 11
  17. Galatasaray - 10
  18. Qarabag - 10
  19. Marsella - 9
  20. Leverkusen - 9
  21. Mónaco - 9
  22. PSV - 8
  23. Athletic - 8
  24. Olympiacos - 8
  25. Napoli - 8
  26. Copenhagen - 8
  27. Brujas - 7
  28. Bodo Glimt - 6
  29. Benfica - 6
  30. Pafos - 6
  31. Union SG - 6
  32. Ajax - 6
  33. Frankfurt - 4
  34. Slavia Praga - 3
  35. Villarreal - 1
  36. Kairat Almaty - 1
En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Harry Kane con doblete asegura top 8 al Bayern Múnich

El Liverpool le gana al Olympique Marsella de Amir Murillo

Champions League: FC Barcelona doblegó al Slavia con dos goles de Fermín

Recomendadas

Últimas noticias