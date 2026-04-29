Champions League: XI confirmados de Atlético de Madrid y Arsenal en la ida

El Atlético de Madrid recibe al Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League el miércoles 29 de abril (2:00 pm).
Este primer partido nos ofrece un duelo fascinante entre dos equipos que están practicando un fútbol que no siempre ha sido característico de ellos a lo largo de los años. El Atlético se ha mostrado muy potente en ataque, con 34 goles en la competición esta temporada, la mayor cifra que ha logrado jamás en una campaña de la Copa de Europa o la Champions League. El Arsenal, por su parte, se ha mostrado muy sólido en defensa, encajando tan solo cinco goles en sus 12 partidos.
Alineaciones de Atlético y Arsenal - Champions League
Atleti: Oblak; Hancko, Pubill, Llorente, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Cardoso; Griezmann, Julián Álvarez y Lookman.
Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Rice, Ødegaard, Zubimendi, Gyökeres, Martinelli y Noni Madueke.