CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  29 de abril de 2026 - 12:53

Champions League: XI confirmados de Atlético de Madrid y Arsenal en la ida

El Atlético de Madrid y el Arsenal ya definieron sus alineaciones para la semifinal de ida de la Champions League.

Champions League: XI confirmados de Atlético de Madrid y Arsenal en la ida
Champions League: XI confirmados de Atlético de Madrid y Arsenal en la idaFOTO: UEFA

El Atlético de Madrid recibe al Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League el miércoles 29 de abril (2:00 pm).

El Atlético ha ganado once de sus 15 eliminatorias a doble partido de las competiciones de la UEFA contra equipos ingleses, incluidas las tres semifinales, pero el Arsenal, que le endosó un contundente 4-0 en la fase liga, representa su prueba más dura contra lo mejor que puede ofrecer la Premier League.

Este primer partido nos ofrece un duelo fascinante entre dos equipos que están practicando un fútbol que no siempre ha sido característico de ellos a lo largo de los años. El Atlético se ha mostrado muy potente en ataque, con 34 goles en la competición esta temporada, la mayor cifra que ha logrado jamás en una campaña de la Copa de Europa o la Champions League. El Arsenal, por su parte, se ha mostrado muy sólido en defensa, encajando tan solo cinco goles en sus 12 partidos.

Alineaciones de Atlético y Arsenal - Champions League

Atleti: Oblak; Hancko, Pubill, Llorente, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Cardoso; Griezmann, Julián Álvarez y Lookman.

Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Rice, Ødegaard, Zubimendi, Gyökeres, Martinelli y Noni Madueke.

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