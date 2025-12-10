Champions League: Bayer Leverkusen suma un empate gracias a Grimaldo

Un gol de Alejandro Grimaldo evitó la derrota en casa del Bayer Leverkusen ante el Newcastle en un partido de la sexta jornada de la Champions League que terminó con 2-2 y en el que hubo pocas acciones ofensivas en la primera parte y una clara mejora en cuanto a las acciones de área en el segundo tiempo.

El Leverkusen se fue en ventaja en el minuto 13 en un saque de esquina lanzado por Aleix García desde la izquierda, Robert Andrich remató de cabeza en el segundo poste y la pelota se fue el fondo de la red tras pegar en Bruno Guimaraes.

Hasta ese momento había pasado muy poco en el partido. Las jugadas de área brillaban por su ausencia. El Newcastle intentaba hacer circular la pelota, pero sin lograr profundidad, mientras que el Leverkusen intentaba un fútbol más directo sin lograr tampoco crear mucha inquietud en la defensa contraria.

Tras el descanso, en el 48, Anthony Gordon tuvo una buena ocasión tras una pérdida de pelota del Leverkusen en la salida, y en el 51 empató al convertir un penalti que se había producido por una pifia de Flekken que perdió una pelota con Nick Woltemade y luego lo derribó dentro del área.

Bayer Leverkusen y Newcastle empataron

Después vino una fase en la que el Newcastle fue claramente superior. En el 63 estuvo cerca de irse en ventaja con un remate al poste de Gordon. En el 74 Tapsoba evitó el segundo del equipo inglés al desviar a saque de esquina un remate de Woltemade y en el 74 Louis Milley marcó de cabeza a centro de Gordon.

El Newcastle pudo sentenciar, como con un remate al poste de Bruno Guimaraes y un cabezazo de Malil Thiaw ante el que Flekken reaccionó con una buena parada.

Sin embargo, el Leverkusen reaccionó y al final encontró el empate, en el 88, con un remate de Grimaldo dentro del área a pase de Ibrahim Maza y tras una buena jugada de conjunto.