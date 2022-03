Champions League: Bayern humilla al Salzburgo y clasifica

Con su triplete, el delantero polaco llegó a los doce goles en ocho partidos en la presente Champions League, desplazando de la primera plaza de la tabla de realizadores al costamarfileño Sebastien Haller, del Ajax de Amsterdam, que lleva once.

Haller jugará su partido de vuelta de octavos el próximo martes contra el Benfica, después de que ambos equipos empataran en la ida en Lisboa (2-2).

Lewandowski, tercer máximo goleador en la historia de la Champions League, detrás de Cristiano Ronaldo (140) y Leo Messi (125), elevó a 85 tantos su cuenta realizadora.

Los dos primeros tantos de Lewandowski fueron de penal (12, 21), después de haber sido víctima el jugador polaco de sendas faltas dentro del área del central austríaco Maximilian Wober.

Doblete de Muller

Sin tiempo casi para celebrar el segundo tanto, llegó el tercero (23). Lewandowski recibió un pase de Thomas Muller y tocó el balón ante la salida del portero rival. La pelota se estrelló en el poste y el rebote lo recogió el propio delantero para anotar el tercero.

Con la eliminatoria decidida, Gnabry anotó poco después de la media hora de partido (31), con un disparo cruzado, tras un robo de balón cerca del área del francés Kingsley Coman.

En la segunda parte siguió el festival del Bayern, con el quinto gol, obra de Thomas Muller (54), con un remate dentro del área, tras un centro de Leroy Sané.

Con el partido resuelto para el Bayern, el equipo alemán bajó el ritmo en la parte final del partido y el equipo austríaco anotó el gol del honor, por medio del danés Maurits Kjaergaard (70).

Pero Thomas Muller completaría su doblete con otro tanto (83), de nuevo con un remate dentro del área tras otro centro de Sané.

Tras sus dos asistencias, Sané vería premiado su trabajo con un tanto al final (86), tras un pase de tacón de un brillante Lewandowski.