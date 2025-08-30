El Real Madrid ya conoce el calendario de la primera fase de la Champions League 2025/26. El equipo blanco jugará su primer partido el martes, 16 de septiembre de septiembre, a las 2:00 pm, frente al Olympique Marsella del panameño Michael Amir Murillo en el Bernabéu.
Champions League: Calendario del Real Madrid en la fase liga
El onceno del Real Madrid debutará el martes, 16 de septiembre en la Champions League, frente al Olympique de Marsella en el Bernabéu.
CALENDARIO DEL REAL MADRID EN LA CHAMPIONS LEAGUE
- 1º jornada: Real Madrid-Olympique de Marsella, martes 16 de septiembre, a las 2:00 pm.
- 2ª jornada: Kairat Altamy-Real Madrid, martes 30 de septiembre, a las 11:45 am.
- 3ª jornada: Real Madrid-Juventus, miércoles 22 de octubre, a las 2:00 pm.
- 4ª jornada: Liverpool-Real Madrid, martes 4 de noviembre, a las 3:00 pm.
- 5ª jornada: Olympiacos-Real Madrid, miércoles 26 de noviembre, a las 3:00 pm.
- 6ª jornada: Real Madrid-Manchester City, miércoles 10 de diciembre, a las 3:00 pm.
- 7ª jornada: Real Madrid-Mónaco, martes 20 de enero, a las 3:00 pm.
- 8ª jornada: Benfica-Real Madrid, miércoles 28 de enero, a las 3:00 pm.
