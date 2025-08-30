Champions League Champions League -  30 de agosto de 2025 - 07:29

Champions League: Calendario del Real Madrid en la fase liga

El onceno del Real Madrid debutará el martes, 16 de septiembre en la Champions League, frente al Olympique de Marsella en el Bernabéu.

Champions League: Calendario del Real Madrid en la fase liga

Champions League: Calendario del Real Madrid en la fase liga

FOTO: REAL MADRID

CALENDARIO DEL REAL MADRID EN LA CHAMPIONS LEAGUE

  • 1º jornada: Real Madrid-Olympique de Marsella, martes 16 de septiembre, a las 2:00 pm.
  • 2ª jornada: Kairat Altamy-Real Madrid, martes 30 de septiembre, a las 11:45 am.
  • 3ª jornada: Real Madrid-Juventus, miércoles 22 de octubre, a las 2:00 pm.
  • 4ª jornada: Liverpool-Real Madrid, martes 4 de noviembre, a las 3:00 pm.
  • 5ª jornada: Olympiacos-Real Madrid, miércoles 26 de noviembre, a las 3:00 pm.
  • 6ª jornada: Real Madrid-Manchester City, miércoles 10 de diciembre, a las 3:00 pm.
  • 7ª jornada: Real Madrid-Mónaco, martes 20 de enero, a las 3:00 pm.
  • 8ª jornada: Benfica-Real Madrid, miércoles 28 de enero, a las 3:00 pm.
En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Conoce los rivales del FC Barcelona en fase liga

Champions League: Equipos clasificados para la fase liga

Champions League: Calendario del Olympique de Marsella en la fase liga

Recomendadas

Últimas noticias