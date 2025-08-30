Legionarios Champions League -  30 de agosto de 2025 - 06:54

Champions League: ¿Cuándo enfrentará Michael Amir Murillo al Real Madrid?

El lateral panameño Michael Amir Murillo ya sabe fecha y hora para el esperado duelo ante el Real Madrid en la Champions League.

Champions League: ¿Cuándo enfrentará Michael Amir Murillo al Real Madrid?

Champions League: ¿Cuándo enfrentará Michael Amir Murillo al Real Madrid?

Tras celebrarse el sorteo de la UEFA Champions League el jueves, el Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo ya conoció el horario para sus partidos ante los ocho rivales en la competición continental más prestigiosa de Europa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OM_Officiel/status/1961740748933550537&partner=&hide_thread=false

El sorteo de la UEFA Champions League tuvo lugar en el Foro Grimaldi de Mónaco.

Los olímpicos tendrán su debut frente al conjunto del Real Madrid.

Partidos del Olympique Marsella en casa - Champions League

  • Liverpool (21 de enero 2026 a las 3:00 pm)
  • Atalanta Bérgamo (5 de noviembre 3:00 pm)
  • Ajax de Ámsterdam (30 de septiembre 2:00 pm)
  • Newcastle (25 de noviembre 3:00 pm)

Partidos del Olympique Marsella de visita - Champions League

  • Real Madrid (16 de septiembre 2:00 pm)
  • Club Brugge (28 de enero 2026 a las 3:00 pm)
  • Sporting Club Portugal (22 de octubre 2:00 pm)
  • Union Saint-Gilloise (9 de diciembre 3:00 pm)

Una visita especial al Real Madrid en la Champions League

Michael Amir Murillo y su club visitarán el Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid, el próximo 16 de septiembre desde las 2:00 p.m.

El seleccionado nacional de 29 años cumplirá un sueño, al medirse al club más ganador de la competición con 15 títulos

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Calendario del Olympique de Marsella en la fase liga

Champions League: Conoce a los rivales del Real Madrid en fase liga

Champions League: El Marsella de Amir Murillo jugará contra el Real Madrid

Recomendadas

Últimas noticias