Champions League: El FC Barcelona cayó ante el PSG en Montjuic

El Estadio Olímpico de Montjuic fue el escenario donde el FC Barcelona perdió 1-2 frente al PSG en la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Los blaugranas tomaron ventaja en el marcador con un gol del atacante español Ferran Torres al minuto 19', después de recibir un pase preciso de Marcus Rashford.

El PSG reaccionó al 38' por medio del joven mediocentro Senny Mayulu, quien definió de gran manera para igualar las acciones con asistencia de Nuno Mendes, quien trasladó la pelota desde su propio campo.

Los dirigidos por Luis Enrique estuvieron cerca del segundo con un poste de Lee Kang-in al minuto 82', que puso nervioso a todos los culés.

El club francés sentenció la victoria con un gol de Gonçalo Ramos al 90', tras ser asistido por Achraf Hakimi.

Próximos partidos de Barca y PSG en la Champions League

Con este resultado, los catalanes se quedan con tres puntos y el PSG sigue con paso perfecto (6) en dos fechas.

En la próxima jornada, el Barca chocará contra el Olympiacos (21 de octubre) y los parisinos harán lo propio ante el Bayer Leverkusen, el mismo día.