Champions League: El Real Madrid se enfrentará al Benfica en los playoffs

El Real Madrid del DT Álvaro Arbeloa ya conoció a su rival para el duelo de la ronda de los playoffs de la UEFA Champions League, luego de quedarse fuera de los 8 mejores de la fase liga.

El Benfica portugués será el rival del Real Madrid en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Los enfrentamientos en febrero para el Real Madrid en la Champions League

El encuentro de ida se disputará en estadio La Luz de la ciudad de Lisboa el 17/18 de este mes y la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el 24/25.

El Real Madrid chocará con el Benfica en los playoffs de la #ChampionsRPC.



@realmadrid pic.twitter.com/k3uP4UvQws — Deportes RPC (@deportes_rpc) January 30, 2026

Los "merengues" cayó en su último compromiso ante el Benfica por marcador de 4-2, resultado que los envió a esta fase, partido en el que lex expulsaron 2 jugadores sobre el final.