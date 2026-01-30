Champions League: El Real Madrid se enfrentará al Benfica en los playoffs

El Real Madrid del DT Álvaro Arbeloa ya conoció a su rival para el duelo de la ronda de los playoffs de la UEFA Champions League, luego de quedarse fuera de los 8 mejores de la fase liga.
Los enfrentamientos en febrero para el Real Madrid en la Champions League
El encuentro de ida se disputará en estadio La Luz de la ciudad de Lisboa el 17/18 de este mes y la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el 24/25.
Los "merengues" cayó en su último compromiso ante el Benfica por marcador de 4-2, resultado que los envió a esta fase, partido en el que lex expulsaron 2 jugadores sobre el final.